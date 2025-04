Demande de transfert : Le PSG donne sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement pointé du doigt pour son niveau de jeu affiché avec le PSG, Lucas Beraldo est un joueur critiqué. Pierre Ménès est même allé jusqu'à réclamer le départ du défenseur central brésilien, mais de son côté, Luis Enrique continue d'afficher une confiance sans faille envers Beraldo.

Recruté par le PSG lors du mercato de janvier 2024 en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo (21 ans) ne parvient pas encore à faire l'unanimité dans l'effectif francilien. Barré par une lourde concurrence avec Marquinhos, Willian Pacho ou encore Lucas Hernandez, l'international brésilien n'est pas le défenseur le plus rassurant aux yeux des observateurs pour le PSG.

« Il n’a rien à faire dans ce club »

Dans une vidéo récemment publiée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a de nouveau taclé Beraldo, réclamant même son départ du PSG pour lequel il n'a pas le niveau selon lui : « Je me demande dans quelle mesure Kimpembe ne ferait pas aussi bien. C’est sûr que c’est dur de faire jouer Kimpembe et Pacho, mais bon Beraldo, ce n’est pas possible, il n’a rien à faire dans ce club », a indiqué l'ancien consultant du Canal Football Club.

J'ai une confiance absolue en lui »

De son côté, interrogé en conférence de presse sur le cas Lucas Beraldo, Luis Enrique a clairement indiqué qu'il comptait sur lui au PSG : « Sur la situation de Beraldo, c'est ce qui se passe avec tous les joueurs. Il peut avoir des problèmes au long des matchs, il n'y a pas d'exception. Il s'est adapté dès sa première minute à Paris, il a toujours joué à un très haut niveau. J'ai une confiance absolue en lui, avec le ballon, mais aussi sa personnalité, sa tranquillité », a expliqué l'entraîneur du PSG au sujet de Beraldo, sous contrat jusqu'en 2028. Voilà qui est clair.