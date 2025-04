F1 : Une grosse bataille annoncée, Verstappen snobé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Max Verstappen est venu voler la vedette aux deux pilotes McLaren à l’occasion des qualifications du Grand Prix du Japon. Le quadruple champion du monde s’élancera depuis la première place ce dimanche à Suzuka. Mais pour Jacques Villeneuve, il sera surtout intéressant d’analyser la grosse bataille entre Lando Norris et Oscar Piastri.

Le Grand Prix du Japon s’annonce extrêmement prometteur. Dans un début de saison marqué par l’hégémonie de McLaren, Max Verstappen est venu rappeler à tout le monde qu’il restait dans la course. Ce samedi à l’occasion des qualifications, le quadruple champion du monde s’est emparé de la pole position devant Lando Norris et Oscar Piastri.

Jacques Villeneuve passionné par le duel chez McLaren

Si Verstappen compte bien résister à ses poursuivants, Jacques Villeneuve lui, s’interroge sur la bataille à venir entre les deux compères de chez McLaren. « Tout ce qui compte pour McLaren, c’est qu’ils disposent actuellement d’une voiture facile à piloter pour les deux, ce qui leur permet de contrôler le championnat, a-t-il lâché dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. Lando a toujours des problèmes avec l’avant, il use toujours un peu trop ses pneus avant, et la Chine est un circuit qui favorise le sous-virage, qui épuise davantage les pneus avant. Il était certain qu’il aurait un peu plus de difficultés sur ce circuit. »

« Oscar, à long terme, représentera une menace pour ses chances de championnat »

« Étant donné que la deuxième ou la première place fait une grande différence au classement, il était important pour Lando de marquer le plus de points possible et de continuer à attaquer, car il sait qu’Oscar, à long terme, représentera une menace pour ses chances de championnat et que la bataille pourrait bien se jouer entre lui et son coéquipier », poursuit le champion du monde 1997, qui commente régulièrement la Formule 1 sur Canal +. Si Max Verstappen pourrait s’adjuger le Grand Prix du Japon, Lando Norris et Oscar Piastri pourraient quant à eux se battre pour le titre mondial...