Le drame évité de justesse chez Antoine Dupont !

Enorme frayeur avant le match de Champions Cup entre le Stade Toulousain et Sale. Le parachutiste, qui devait apporter le ballon de la rencontre, s'est retrouvé en mauvaise posture, accroché au Stadium. Finalement plus de peur que de mal pour ce parachutiste de l’armée de l’air qui avait retrouvé le sourire après son sauvetage.

Même sans Antoine Dupont, le Stade Toulousain sourit. Le club français est parvenu à vaincre Sale ce dimanche et à se qualifier pour les quarts de finale de la Champions Cup. Mais la fête aurait pu tourner au cauchemar. Le parachutiste chargé de ramener le ballon du match sur la pelouse s’est retrouvé en très mauvaise posture. Membre de l’armée de l’air, il est resté suspendu à la structure du Stadium de longues minutes avant d’être finalement secouru. Suite à cet évènement, le coup d’envoi de la rencontre a été retardé de 45 minutes.

L'énorme frayeur à Toulouse

Président du Stade Toulousain, Didier Lacroix a remercié les secours, qui ont évité un drame. « On peut encore une fois vérifier l’efficacité des services publics en France. Ces pompiers magiques que l’on a vu dans des interventions ces dernières semaines. On a déjà annulé des parachutes pour cause de vent. Là, les conditions avaient l’air bonnes. On va mener une petite enquête pour voir ce qu’il s’est passé. Ils sont parvenus à avoir un maximum d’informations. Difficile d’expliquer à des joueurs qu’à trois minutes du match un parachutiste est suspendu et joue sa vie. Mais il y a eu une compréhension totale des joueurs » a confié le responsable au micro de France TV.

« Je vais très bien »

Quelques minutes plus tard, le parachutiste s’est présenté face caméra pour évoquer sa mésaventure. « Je vais très bien, merci à l’équipe du Stade Toulousain, aux sapeurs-pompiers, mais aussi à tout le public qui m’a encouragé pendant de longues minutes. J’ai vu que tout le monde s’occupait de moi, je suis donc resté calme. J’ai attendu qu les choses se passent. On est venu me décrocher rapidement » a-t-il lâché.