Mbappé : Il retourne sa veste en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Son comportement agace et son implication a été plusieurs fois pointée du doigt. Cependant, la façon dont il s’est comporté, comme un vrai leader, lors de la victoire des Bleus contre la Croatie, redonne du crédit à l’ancien attaquant du PSG comme le souligne Benoit Trémoulinas, pourtant très critique par le passé.

Très critique à l'égard de Kylian Mbappé par le passé, Benoit Trémoulinas a visiblement changé d'avis au sujet de l'ancien attaquant du PSG. Convaincu par son implication contre la Croatie, l'ancien latéral gauche ne manque pas de souligner l'évolution du capitaine des Bleus.

Trémoulinas change d'avis pour Mbappé

« Je vais juste parler de ce qu’il a montré sur le terrain. J’ai aimé son état d’esprit pourtant c’est un joueur que j’ai énormément critiqué et à juste titre. Lorsqu’on fait partie des meilleurs joueurs du monde, on doit être exigeant avec. Je trouve que sur le terrain il a beaucoup donné, beaucoup couru, il a beaucoup proposé. Il ne s’est pas caché derrière les défenseurs. Il a demandé le ballon en profondeur, il est venu le chercher dans les pieds. Même face à la Croatie sur le match aller, il s’est procuré des occasions. Il n’a pas marqué de but effectivement, il aurait été parfait s’il avait marqué un but », assure l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L’EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.

« Mais malgré tout, en deuxième période il a amené des joueurs avec lui, c’est pour ça que l’équipe de France a fait une meilleure deuxième période en Croatie parce qu’il a essayé d’organiser le jeu, d’impulser des choses. Au match retour ça s’est encore beaucoup plus vu. Pour moi c’est l’état d’esprit que je retiendrais. Souvent on parlait de l’état d’esprit de Kylian Mbappé, il rechignait à faire des efforts. Même si la France avait été éliminée, effectivement on aurait mis l’accent sur le fait qu’il n’avait pas marqué de but mais le contenu, par rapport à ce qu’on a vu avant… C’était compliqué l’Euro, rappelez-vous, le contenu était très compliqué. Là, sur le contenu du match, en étant exigeant, je trouve qu’il a fait deux très bons matchs. Même si au match aller ça a été compliqué parce qu’il a raté des occasions, je trouve que dans le contenu, il a harangué un petit peu les joueurs, il a proposé, il a essayé d’impulser pas mal de choses », ajoute Benoit Trémoulinas.