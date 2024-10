Après le coup de boule, Materazzi interpelle Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis la finale du Mondial 2006 et l'épisode du coup de boule, Zinédine Zidane et Marco Materazzi ont eu l'occasion de se revoir, mais pas de discuter longuement de ce fameux coup de boule. Présent sur le plateau de RMC, l'ancien international italien n'a pas fermé la porte à des retrouvailles, même si cela ne l'empêche pas de dormir.

Zinédine Zidane et Marco Materazzi ne passeront pas leurs vacances ensemble. Pourtant, depuis le fameux épisode du coup de boule en 2006, les deux hommes se sont recroisés. « Si je l'ai revu ? Vite fait quand il travaillait pour le Real Madrid. Je lui ai serré la main et c'est tout » avait déclaré l’ancien joueur de l’Inter Milan. Relancé sur de possibles retrouvailles avec Zidane, Materazzi lui a, tout de même, rendu hommage.

Materazzi s'exprime sur sa relation avec Zidane

« Je vous mentirais si je vous disais que ça ne m’importe pas de rencontrer ou pas Zinédine Zidane. On a eu l’occasion de se voir. Moi je l’ai félicité, surtout pour son après-carrière de joueur et pour ses trois titres en Ligue des champions avec le Real Madrid. Ça a été un grand entraîneur en plus de sa carrière de grand joueur » a confié le champion du monde 2006 sur le plateau du Super Moscato Show sur RMC.

« Pourquoi pas se rencontrer, mais... »

Mais Materazzi ne semble pas particulièrement pressé de retrouver Zidane, qui semble avoir pris ses distances avec le football pour mieux se reconcentrer sur sa famille. « Donc après, pourquoi pas se rencontrer. J’avoue que je n’y pense pas forcément tout le temps. Si à la limite, c'était un ex-coéquipier et qu’on avait déjà joué ensemble, mais là en l’occurrence, on n’a jamais joué ensemble donc je ne vois pas pourquoi on devrait forcément se rencontrer. Je pense que lui aussi pense la même chose » a-t-il lâché ce mardi.