Equipe de France : le remplaçant de Deschamps est annoncé en direct !

Dans un contexte de turbulences, Didier Deschamps tient bon à la barre. Alors que les critiques sur la durée de son mandat à la tête de l'équipe de France ne cessent de croître, le sélectionneur, sacré champion du monde en 2018, garde les yeux rivés sur l'avenir. Son objectif ? Mener les Bleus jusqu'au Mondial 2026. Cependant, si son aventure venait à s'arrêter plus tôt, d’ici deux ans, un nom semble déjà émerger pour lui succéder selon Rolland Courbis. Ce dernier a d'ailleurs dévoilé l'identité du candidat idéal.

Le mandat de Didier Deschamps s'annonce mouvementé jusqu'à la fin. À la barre des Bleus depuis 2012, l'entraîneur emblématique fait face à des attentes de renouveau. Avec les départs à la retraite de piliers comme Raphaël Varane, Olivier Giroud et bientôt Antoine Griezmann, de nombreux supporters espéraient voir un souffle nouveau diriger une équipe de France en pleine transition. Toutefois, soutenu par la Fédération française de football, Deschamps n'a pas l'intention de céder sa place avant l'échéance de son contrat, prévu après la Coupe du monde 2026. Son objectif est clair : mener les Bleus jusqu’au bout de l'aventure. Mais une fois que Deschamps arrêtera, son successeur bondira. En direct sur le plateau de Télé-Matin la semaine passée, Rolland Courbis a assuré que Zinédine Zidane était l'homme le plus légitime à ravir le poste de sélectionneur.

Courbis comprend Deschamps

« Si on parle de Didier, je pense qu’il est en train de traverser une période compliquée. Si cette période est compliquée, ce n’est pas sa faute à lui. Lui, il est passionné de football, on lui reproche d’avoir signé dernièrement pour quatre ans… Passionné de football que je suis moi aussi, si j’avais eu la possibilité de signer huit ans, j’aurais signé huit ans », a-t-il déclaré, avant d'évoquer Zinédine Zidane.

«Difficile de trouver mieux que Zinedine Zidane»

« A partir du moment où Didier sera changé entre guillemets, c’est difficile de trouver mieux que Zinedine Zidane dit Zizou. Oui, c’est moi qui ai trouvé ce surnom, mais sans le faire exprès. C’est assez marrant parce que ça lui est resté. Quand on est entraineur et qu’on est passionné de football comme je le suis, c’est un peu un cadeau du ciel d’avoir la possibilité d’entrainer un footballeur comme Zizou, mais aussi un gars comme Zizou. J’ai le plaisir de connaitre aussi sa famille, et c’est aussi une famille exemplaire, avec une modestie… », a ajouté Rolland Courbis.