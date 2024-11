F1 : Verstappen dans la légende, c’est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à un pilotage digne du triple champion du monde qu'il est, Max Verstappen s'est imposé au Brésil et a repris une avance confortable au classement des pilotes. Avec 62 points d'avance sur Lando Norris, le pilote Red Bull a de très grandes chances d'être sacré dimanche à Las Vegas. Un quatrième titre qui le ferait entrer dans la légende de la F1, en rejoignant le club fermé des quadruples champions du monde.

Moins dominant durant la seconde partie de saison, Max Verstappen n'a toutefois jamais paniqué et à gérer son avance sur Lando Norris d'une main de maître. Et dès qu'il a eu l'occasion d'enfoncer le coup, le Néerlandais ne s'en est pas privé. Bénéficiant de conditions difficiles, mais également d'un petit coup de pouce du destin, le pilote Red Bull s'est imposé au Brésil au terme d'une course parfaitement maitrisée et surtout grâce à son talent. Un pilotage digne du triple champion du monde qu'il est et qui lui permet d'envisager très sereinement les trois derniers rendez-vous de la saison.

Verstappen champion du monde dimanche ?

Et pour cause, avec 62 points d'avance sur Lando Norris, le dernier pilote à pouvoir encore le priver du titre, Max Verstappen pourrait être sacré dès dimanche à Las Vegas. Pour cela, il suffit au Néerlandais de terminer devant son rival à l'arrivée de la course dans le Nevada. D'autres conditions permettent au pilote Red Bull d'être titré dès dimanche :

- Norris termine 2e et lui 3e avec le point du meilleur tour

- Norris termine 3e et lui 4e avec le point du meilleur tour

- Norris termine 5e et lui 6e

- Norris termine 6e et lui 7e

- Norris termine 7e et lui 8e

- Norris termine 8e et lui 9e

- Norris termine 9e, 10e ou ne marque aucun point

Quadruple champion du monde, un cercle très fermé

Par conséquent, il y a de grandes chances que Max Verstappen décroche un quatrième titre dès dimanche. Et si ce n'est pas à Las Vegas, l'issue ne sera que reportée et paraît inévitable. Par conséquent, le pilote néerlandais va entrer dans un cercle très fermé puisque seuls cinq pilotes ont décroché quatre titres dans l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton et Michael Schumacher sont les recordmen avec sept sacres mondiaux et devancent Juan-Manuel Fangio, seul pilote avec cinq titres mondiaux. Enfin, Alain Prost et Sebasian Vettel complètent ce cercle très fermé avec leurs quatre titres. Mais ils seront très prochainement rejoints par Max Verstappen.