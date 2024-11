Mercato - Real Madrid : Le départ de Mbappé déjà annoncé par Hanouna

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Après 7 ans au PSG, le Français a rejoint la capitale espagnole, paraphant alors un contrat jusqu’en 2029. Mais voilà que l’expérience madrilène est pour le moment loin d’être concluante pour Mbappé. A tel point qu’il pourrait déjà quitter le Real Madrid à la fin de la saison ?

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de porter le maillot du Real Madrid. Après plusieurs rendez-vous manqués avec les Merengue, l’international français s’est enfin installé dans la capitale espagnole. A 25 ans, Mbappé est donc aujourd’hui au Real Madrid. Mais pour combien de temps ? Un contrat jusqu’en 2029 a été signée, mais l’histoire pourrait être plus courte que cela…

« Il y a un problème entre le fils du président et le président »

La polémique ne cesse d’enfler autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et à ce propos, Cyril Hanouna a assuré ce mardi sur le plateau de TPMP : « Vous voulez que je vous donne une vraie info sur le Real Madrid. Il y a un problème entre le fils du président et le président parce qu’ils veulent écarter Kylian Mbappé. Mais le président veut encore donner sa chance à Mbappé ».

« Si ça se passe mal, il ira autre part »

Et si tout cela avait un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Cyril Hanouna n’écarte clairement pas un départ en fin de saison de l’international français. En effet, en direct, le présentateur a lâché : « Mbappé va finir la saison, on verra bien. Et si ça se passe mal, il ira autre part ».