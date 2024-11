Luis Enrique va dicter ce transfert au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Randal Kolo Muani est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore d’ici quelques semaines ? A l’approche du mercato hivernal, des questions se posent sur l’avenir de l’international français. Kolo Muani a pourtant assuré qu’il n’envisageait pas de quitter le PSG, mais voilà que dans ce dossier, tout pourrait dépendre d’un certain Luis Enrique. Explications.

Recruté à l’été 2023 contre un chèque de 90M€, Randal Kolo Muani n’a jusqu’à présent jamais réellement réussi à donner satisfaction au PSG. Une situation qui commence à se tendre et pour l’international français, la porte de sortie pourrait bien se rapprocher. Les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de RKM, mais l’attaquant du PSG a lui été très clair à propos de la suite de son aventure avec le club de la capitale, assurant : « Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même ».

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Luis Enrique va faire changer d’avis Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani l’a donc publiquement assuré : il ne compte pas quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Une position de l’attaquant français qui pourrait toutefois évoluer au cours des semaines à venir. En effet, depuis le début de la saison, Luis Enrique ne compte pas sur Kolo Muani, le faisant très peu joué. Ainsi, fussball.news assure que si cela continue ainsi, RKM pourrait finalement se décider à quitter le PSG, lui qui serait notamment dans les petits papiers de Manchester United.

« Ils veulent s’en séparer cet hiver »

Et voilà que la situation de Randal Kolo Muani ne devrait clairement pas évoluer au PSG. En effet, si Luis Enrique ne le fait que très peu jouer, c’est parce qu’il veut s’en séparer. C’est ce qu’avait expliqué Abdellah Boulma : « Ça atteste d’une chose, c’est qu’ils veulent s’en séparer cet hiver. Tout simplement. Ce n’est pas une exclu, tout le monde le sait. Du côté du Paris Saint-Germain, il faut absolument le faire sortir, lui trouver une porte de sortie cet hiver. Où ? Comment ? On ne sait pas, il y a le poids de son transfert qui compte ».