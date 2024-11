Mbappé : Hanouna lâche une incroyable révélation sur la guerre au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve et de rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que c’est loin d’être un conte de fée pour le moment pour le joueur de 25 ans. De plus en plus décevant, Mbappé suscite de plus en plus de tensions. Ça serait notamment le cas en interne au sein de la Casa Blanca, plus précisément entre Florentino Pérez et son fils.

Depuis plusieurs années, Florentino Pérez rêvait d’avoir Kylian Mbappé au Real Madrid. En cet été 2024, le président merengue a enfin mis la main sur le Français. Le fait est que les résultats actuels ne sont pas ceux attendus. Décevant, Mbappé subit de vives critiques, y compris au sein de la Casa Blanca.

« Il y a un problème entre le fils du président et le président »

A en croire Cyril Hanouna, ce serait la guerre au Real Madrid, surtout dans le clan Florentino Pérez, à propos de Kylian Mbappé. En effet, le président merengue se déchirerait avec son fils sur ce sujet. « Vous voulez que je vous donne une vraie info sur le Real Madrid. Il y a un problème entre le fils du président et le président parce qu’ils veulent écarter Kylian Mbappé. Mais le président veut encore donner sa chance à Mbappé », a assuré Hanouna sur TPMP.

« Là au club, ils sont dégoûtés »

Kylian Mbappé est donc loin de faire l’unanimité au Real Madrid. Romain Molina expliquait d’ailleurs à ce propos récemment : « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. (…) Là au club, ils sont dégoûtés ».