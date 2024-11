OM : Rabiot va faire une victime surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en équipe de France après avoir enchaîné les titularisations avec l’OM, Adrien Rabiot a livré une prestation plutôt aboutie contre l’Italie inscrivant notamment un doublé pour assurer la victoire des Bleus (3-1). Au point que cette prestation puisse avoir des conséquences sur Aurélien Tchouaméni qui suit la trajectoire inverse.

Absent des derniers rassemblements depuis l'Euro après avoir tardé à trouver un nouveau club suite à la résiliation de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot, qui a signé à l'OM, a fait son retour en Bleus. Très bon contre l'Italie, l'ancien joueur du PSG a inscrit un doublé (3-1) qui rebat les cartes concernant la hiérarchie au milieu de terrain. Selon le journaliste du Parisien, Harold Marchetti, Aurélien Tchouaméni pourrait en faire les frais.

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Le retour de Rabiot chamboule tout en Bleus

« Avec l'émergence de Manu Koné, les prestations solides de Guendouzi, le retour aux affaires de Rabiot, Deschamps a pu se permettre de renouveler à 100% son entre-jeu face à l'Italie. Et comme vous le signalez, Tchouameni était absent sur blessure. L'ancien monégasque ne vit pas sa meilleure période au Real où il suscite une certaine défiance, mais il demeure un cadre en sélection », assure-t-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien avant d’en rajouter une couche.

Tchouaméni en grand danger ?

« Il s'est d'ailleurs vu confier le brassard en octobre. Ça montre sa place au sein du groupe et la considération du staff à son égard. Après il sera soumis comme les autres à la concurrence et les meilleurs joueront. Il est seulement dommage parmi tous ces profils, je n'oublie pas Zaïre-Emery, voire Képhren Thuram (Juventus) ou Enzo Millot (Stuttgart) de ne pas voir émerger un profil plus créatif, quelqu'un capable de distiller des caviars aux attaquants. Peut-être Nkunku dans un rôle de numéro 10 voire Olise, ou Akliouche, mais cela demande confirmation », ajoute Harold Marchetti.