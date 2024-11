OM : Il balance tout sur la mère de Rabiot !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien international belge, Jean-Marc Bosman, surtout connu pour l'arrêt qui porte son nom, a évoqué sa relation privilégiée avec Véronique Rabiot. Dans les colonnes de La Provence, il a mis en lumière ses nombreuses qualités humaines, ce qui tranche avec sa réputation sulfureuse, mais aussi l'image qu'elle peut parfois dégager en public.

Véronique Rabiot ne peut être dissociée de la carrière de son fils. Depuis plusieurs années, elle gère d’une main de fer la carrière du milieu de terrain et a su se frayer une place dans le milieu du football. Dotée d’un fort caractère, Véronique Rabiot est aussi entrée en conflit avec certains clubs, et même avec la famille de Paul Pogba durant l’Euro. Mais ce mardi, un portrait plus tendre est apparu dans les médias.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Bosman a rendu hommage à Véronique Rabiot

Ancien joueur belge, Jean-Marc Bosman a fait connaître la générosité de Véronique Rabiot dans les médias. « A ce moment-là, je buvais encore. Un soir mon téléphone sonne, c’est Véronique Rabiot au bout du fil. Je me dis : « C’est quoi cette femme ? » Je lui explique que l’on m’a fait beaucoup de promesses et que je ne crois pas ce qu’elle me dit. Elle me rassure, me demande mon numéro de compte et promet de faire quelque chose pour moi » a-t-il confié.

« C’est une femme très joviale, très gentille »

En 2019, Véronique Rabiot recherchait de l’appui, alors que son fils avait été mis au placard au PSG suite à son refus de prolonger. « Adrien était un peu dans mon cas, il ne voulait pas signer le contrat que le PSG lui proposait. On décrit cette personne (Véronique) comme très sévère, alors que c’est une femme très joviale, très gentille. Elle voyait ce qu’Adrien était en train d’endurer au PSG qui le plaçait dans un loft et elle avait été très touchée par mon combat. Elle a compris ce que j’avais donné aux joueurs » a lâché Bosman à La Provence.