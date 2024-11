OM : Jackpot garanti avec la dernière recrue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a marqué les esprits lors de la rencontre de Ligue des Nations face à l'Italie en claquant un doublé de la tête (1-3). Le joueur de 29 ans revient bon, et cela peut aussi profiter à l'OM. Champion d'Europe en 1984, Alain Giresse estime, néanmoins, que le milieu de terrain doit encore progresser sur le plan physique.

Adrien Rabiot s’est rappelé au bon souvenir de l’Italie en inscrivant un doublé à San Siro dimanche soir. L’ancien joueur de la Juventus a affiché une incroyable activité au milieu de terrain, récompensée par deux buts de la tête face à la Squadra Azzurra. « J'ai passé beaucoup de temps en Italie, ça m'a plutôt réussi. San Siro c'est un stade qui me réussit, j'y avais marqué mon premier but (avec la Juventus) contre l'AC Milan » a confié Rabiot.

OM : Rabiot retourne en Italie et jubile ! https://t.co/OxRjNaGzCu pic.twitter.com/NQTi2UFKss — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Rabiot sur les pas de Zidane

En marquant de son empreinte cette partie, Rabiot est devenu le premier Français depuis Zinédine Zidane en 1998 à inscrire deux buts de la tête sous le maillot tricolore. Cela lui a valu les félicitations d’Alain Giresse. Dans les colonnes de La Provence, le champion d’Europe 1984 a mis en avant les qualités du milieu de terrain et évoqué ses points de progression.

« Il va être de mieux en mieux »

« Il a été égal à lui-même dans toutes les situations de jeu. Pour moi, c’est un titulaire indiscutable en bleu, c’est une évidence. Il a l’expérience de ce rôle de milieu où il faut toujours être en alerte, il sait quand vite sortir le ballon vers l’avant, quand le garder et réguler le jeu. Je ne l’ai pas trouvé encore à 100 % physiquement mais il a fait un bon match et il met deux buts donc ce n’est pas très grave » a confié Giresse ce mardi. Mais l’ancien international français estime que la situation devrait revenir à la normale : « Il va être de mieux en mieux et ce genre de matches va lui faire du bien pour continuer à s’améliorer sur le plan physique et mental ».