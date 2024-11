Mercato : Pogba, Griezmann… Il annonce un duo de folie à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux champions du monde français à l'OM ? C'est le grand rêve de Simon Dutin, qui imagine une lutte de tous les instants face au PSG du Qatar. Le journaliste s'est prononcé sur les joueurs qu'il aimerait voir à Marseille, et son choix s'est porté sur Antoine Griezmann et Paul Pogba, libre après la résiliation de son contrat avec la Juventus.

Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport, les journalistes se sont prêtés au jeu du mercato fantasy. Alors que la session de janvier approche, les intervenants ont évoqué le recrutement qu’il souhaite pour l’OM. Interrogé sur son mercato de rêve, le journaliste Simon Dutin a vu grand pour la formation marseillaise.

Un duo Griezmann-Pogba annoncé à l'OM

« A l'OM, Je vous prends Rabiot, Pogba au milieu de terrain, et je rajoute un petit Antoine Griezmann en fin de saison pour l’OM, qui s’offrirait un contre-modèle au PSG. Ça ferait du bien à la Ligue 1 » a-t-il confié sur RMC. Est-ce plausible ? Annoncé dans le viseur de l’OM en raison de l’intervention de Patrice Evra, Paul Pogba, libéré de son contrat avec la Juventus, donnerait sa priorité à la MLS. Antoine Griezmann (Atlético) aussi, même s’il a, récemment, confié à Dimitri Payet qu’il rêvait de défendre les couleurs de l’OM.

Griezmann a ouvert la porte ?

« Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c'est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l'esprit, c'est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu'il voulait jouer à l'OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu'on y allait avec la sélection, il était le plus heureux » avait confié Payet en octobre dernier. Mais cette envie ne devrait pas suffire.