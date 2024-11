F1 - Mercedes : Le successeur d’Hamilton va réaliser son «rêve»

Pierrick Levallet

Après une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton va changer d’équipe en 2025. Le Britannique va rejoindre Ferrari et sera remplacé par Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande. Le jeune pilote de 18 ans va réaliser son rêve en F1, et il avoue ne pas s’être encore rendu compte qu’il allait bientôt faire ses débuts dans la discipline.

La saison prochaine, Lewis Hamilton ne sera plus chez Mercedes. Après une bonne décennie au sein de l’écurie allemande, le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Toto Wolff s’est donc tourné vers Kimi Antonelli pour remplacer le Britannique. Et le jeune pilote de 18 ans avoue ne pas encore réaliser qu’il fera bientôt ses grands débuts en F1.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«J’essaie de me concentrer sur ce qu’il faut faire»

« Mon rêve d’enfin faire mes débuts en F1 ? Je n’ai pas encore réalisé [que j’allais débuter en F1], peut-être que je le ferai à Melbourne. Ce sera très excitant, mais pour l’instant, je ne pense qu’à travailler sur moi-même. Comment ? On essaie de ne pas penser à autre chose qu’à ce que l’on doit faire, on se concentre sur le départ et on essaie de visualiser les différentes situations. Il y aura des papillons dans l’estomac, mais j’essaie de me concentrer sur ce qu’il faut faire » a ainsi révélé Kimi Antonelli dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Une «success story» à la Hamilton pour Antonelli ?

Toto Wolff, lui, avait indiqué il y a quelques semaines qu’il comptait reproduire un scénario similaire à ce qui était arrivé avec Lewis Hamilton en 2013. « Le projet qui m’a inspiré est celui qui ressemble plus à la carrière de Lewis qu’à celle de Max. La croissance de Lewis dans les catégories juniors et son impact en Formule 1 sont arrivés à un moment où l’on pouvait tester beaucoup plus que ce que Kimi a pu faire jusqu'à maintenant. Ron Dennis disait à l’époque que Lewis devait y aller doucement pour s’habituer à la F1, également parce que Fernando Alonso était chez McLaren. Cependant, cela n’est jamais arrivé : Lewis était immédiatement performant et a connu le succès d'entrée de jeu. Avec la préparation actuelle, Kimi peut sauter dans notre voiture et être compétitif. [...] L’objectif est de créer les conditions d'une nouvelle success story comme ce fut le cas avec Lewis » a confié le patron de Mercedes. Reste maintenant à voir si Kimi Antonelli se montrera à la hauteur dès ses premières courses en F1.