F1 : Mercedes attend Verstappen !

Depuis 2021 et le titre de champion du monde de Max Verstappen, Mercedes accuse un peu le coup. En 2022, Mercedes a remporté deux courses, en 2023 aucune tandis que cette année, l’écurie allemande a remporté trois courses. Lewis Hamilton va quitter Mercedes en 2025 et c’est Kimi Antonelli qui prendra sa place. Mais Max Verstappen est toujours le bienvenu.

Mercedes se prépare à entrer dans une nouvelle ère. L’écurie allemande voit son pilote star, Lewis Hamilton partir pour Ferrari l’année prochaine et va compter sur un duo Russell-Antonelli pour tutoyer les sommets de la F1. Une saison qui s’annonce excitante pour Mercedes, qui garde toujours un oeil sur un certain Max Verstappen.

«Nous nous entendons très bien avec Max»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, évoque sa relation avec Max Verstappen : « Nous nous entendons très bien Max et moi, même si nous ne sommes pas toujours sous les feux des projecteurs. Je connais bien Jos, depuis longtemps. Il a mon âge, nous avons des points de vue similaires sur la course. Et je ne voudrais pas que l’année 2021 jette une ombre sur une quelconque relation personnelle que nous entretenons. C’était déjà assez mauvais cette année-là, mais les relations sont intactes. »

«Dieu sait ce qui se passera dans le futur»

« Max est un grand pilote et une personnalité intéressante, et Dieu sait ce qui se passera dans le futur, mais avoir Kimi et George dans la voiture, des juniors de Mercedes, de vrais pilotes forgés chez Mercedes, qui ont réalisé chaque étape de leur carrière que nous avons soutenue - j’attends cette situation avec impatience, poursuit Wolff. Il semble naturel maintenant de passer à la prochaine génération. » La porte est grande ouverte pour Max Verstappen qui devrait cependant rester chez Red Bull en 2025. Mais rien n'est jamais gravé dans le marbre...