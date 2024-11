Kolo Muani : Un joueur du PSG monte au créneau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré les difficultés offensives du PSG depuis le début de la saison, Luis Enrique n’offre que très peu de temps de jeu à Randal Kolo Muani. L’attaquant parisien doit donc se contenter de peu, restant très souvent sur le banc des remplaçants. RKM ne baisse toutefois pas les bras, continuant de travailler comme l’a expliqué Warren Zaïre-Emery.

Après une première saison décevante au PSG, Randal Kolo Muani avait à coeur de se racheter pour sa deuxième année à Paris. C’est malheureusement compliqué pour lui. En effet, le Français ne bénéficie pas de la confiance de Luis Enrique, qui lui accorde très peu de temps de jeu. Kolo Muani a néanmoins l’occasion de retrouver un peu le sourire avec Didier Deschamps en équipe de France. Le côtoyant également en sélection en plus du PSG, Warren Zaïre-Emery s’est confié sur son coéquipier.

« Je pense que les gens sont assez durs avec lui »

« Quand il vient chez les Bleus, il est content, il est heureux. Au club, il travaille, il fait les choses au quotidien. Je pense que les gens sont assez durs avec lui parce que franchement, c’est un bon joueur. On le voit à chaque fois en équipe de France », a d’abord lâché Warren Zaïre-Emery au micro de Téléfoot ce dimanche.

« Il a toujours la joie de vie »

Il a ensuite poursuivi sur son coéquipier au PSG et en équipe de France : « Il a toujours la joie de vie, le sourire. On est content qu’il soit avec nous et il nous fait tous rigoler ».