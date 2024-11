Mercato - OM : Rabiot a perdu beaucoup d’argent ?

Jean de Teyssière

Alors que le mercato estival était terminé, l’OM a frappé un gros coup en recrutant Adrien Rabiot. Libre de tout contrat depuis sa fin d’aventure avec la Juventus, l’international français était en recherche d’un nouveau projet. Celui de l’OM l’a convaincu, même s’il a du s’assoir sur des millions d’euros pour signer.

Le début d’aventure d’Adrien Rabiot avec l’OM est plutôt contrasté. On l’a vu absent face au PSG (0-3) et neutre face à Auxerre (1-3). S’il a pourtant retrouvé l’équipe de France au mois de novembre, l’ancien joueur du PSG n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

«Il avait besoin de souffler»

Dans l’entourage d’Adrien Rabiot, on évoque la longue période durant laquelle l’international français s’est retrouvé sans club. Dans 1899 L’Hebdo, on raconte que : « Après l’Euro, il avait besoin de souffler physiquement et psychologiquement. Il s’est accordé ce temps parce que même s’il adore le foot, il ne veut pas se faire bouffer par ce sport. »

«Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros»

Un autre membre de l’entourage de Rabiot revient même sur son arrivée à l’OM : « Il a eu des propositions intéressantes, mais ne trouvait pas ce qu’il recherchait. Pour l’OM, c’était le moment même si Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros. »