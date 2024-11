PSG - OM : Rabiot dans l’histoire avec son transfert polémique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot a fait polémique en décidant de s'engager avec l'OM en septembre dernier, lui qui est un pur produit issu du centre de formation du PSG. Et l'ancien joueur de la Juventus Turin se retrouve au coeur d'une nouvelle statistique plutôt amusante : avec son entrée en jeu contre Israël jeudi soir, il devient l'un des deux seuls joueurs de l'histoire à porter le maillot bleu en ayant été sous contrat avec l'OM et le PSG. Explications.

Le 17 septembre dernier, l'OM officialisait la signature d'Adrien Rabiot (29 ans) avec un contrat de deux ans à la clé. Un énorme coup sur le papier pour le club phocéen, qui a donc réussi à attirer un joueur de calibre international pour renforcer son entrejeu, et ce à moindre coût puisque Rabiot était libre depuis son départ de la Juventus Turin en fin de saison dernière. Mais bien évidemment, ce transfert a été vécu comme une trahison par les supporters du PSG, où le joueur de l'OM avait été formé et avait explosé au plus haut niveau avant de partir libre en 2019.

1 – Adrien Rabiot est devenu le 1er joueur ayant évolué en équipe de France en étant sous contrat à Paris et à Marseille depuis Peguy Luyindula (2 sélections en 2004 lors de son passage à l’OM puis 2 en 2009 lors de son passage au PSG). Insolite. #FRAISR pic.twitter.com/QGu8kY6QHK — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2024

« J’avais eu des discussions avec Deschamps »

Au moment de débarquer à l'OM, Adrien Rabiot confiait d'ailleurs avoir eu des échanges à ce sujet avec Didier Deschamps : « Je me suis dit que simplement j’avais envie de retrouver les terrains, et il était temps de trouver quelque chose d’ambitieux, de retrouver le ballon. J’avais eu des discussions avec le coach. Il m’avait dit qu’il espérait que je retrouve rapidement quelque chose pour pouvoir être là en octobre. Il dit toujours qu’il ne commente pas le choix des joueurs mais on en a discuté, et oui je suis très serein. Il a toujours dit qu’il ne commentait pas les choix des joueurs. Je n’ai pas accéléré quoi que ce soit, c’était surtout ma volonté de retrouver le terrain », indiquait Rabiot, qui a donc finalement retrouvé l'équipe de France avec ce rassemblement du mois de novembre. Et il est même entré dans l'histoire avec les Bleus...

OptaJean révèle qu'avec son entrée en cours de match jeudi soir lors de France-Israël (0-0), Adrien Rabiot devient le deuxième joueur de toute l'histoire à porter le maillot bleu en ayant été sous contrat avec le PSG ainsi que l'OM. Seul Peguy Luyindula l'avait fait auparavant, en ayant lui aussi été sélectionné lorsqu'il évoluait à Marseille en 2004 puis au PSG en 2009.

D'autres anciens joueur de l'équipe de France sont également passés proches de partager cette particularité avec Rabiot et Luyindula, comme Lassana Diarra, Florian Maurice, Hatem Ben Arfa, Frédéric Déhu, Bruno Ngotty ou encore Daniel Bravo. Mais ils n'avaient pas été sélectionnés lorsqu'ils évoluaient dans l'un des deux clubs rivaux.