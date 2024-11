De Zerbi s’en prend à un joueur de l’OM, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi avait la tête des mauvais jours après la défaite de son équipe face à l'AJ Auxerre vendredi soir (1-3). Le coach de l'OM s'en est pris à ses joueurs, et notamment à son capitaine Leonardo Balerdi qui n'en menait pas large après le coup de sifflet final. Pour beaucoup, le défenseur argentin n'a pas le niveau suffisant pour porter le brassard de capitaine.

Leonardo Balerdi a pris cher après la rencontre face à l’AJ Auxerre. Le capitaine de l’OM a pris pour les autres en subissant les foudres de Roberto de Zerbi. « Tu manques de couilles » a lâché le coach de l’OM au défenseur argentin. Après avoir pris les reproches du technicien en pleine face, Balerdi s’était présenté en zone mixte, marqué.

« On ne mérite pas de porter ce maillot»

« Au vu de la prestation de ce soir, on ne mérite pas de porter ce maillot, avec toute l'histoire de ce club (...). Je ne sais pas si c'est la pression ou autre chose. Mais il faut inverser cela en notre faveur. Jouer ici, c'est une chose magnifique mais il faut le comprendre et en profiter. Pour le moment, on n'en profite pas. Pour moi, les erreurs, ça peut arriver dans le football, mais il manque autre chose. C'est l'attitude et beaucoup d'autres choses, je pense » avait lâché Balerdi vendredi soir.

Balerdi n'est pas au niveau

Mais selon Thibaud Vézirian, le joueur n’a pas le profil-type d’un capitaine de l’OM. « Balerdi est incapable d’avoir le brassard car il n’a pas l’étoffe, les épaules pour ça. Il est fébrile, il coûte des cartons rouges, des buts, des fautes inutiles. Il n’est qu’un bon joueur de complément pour l’OM. Donc lorsque vous mettez un joueur moins aguerri à ses côtés, c’est le Titanic derrière. Et tu ne peux pas avoir une équipe fiable » a déclaré le journaliste sur Twitch.