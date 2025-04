Daniel Riolo : Le clash surréaliste avec une star de Cnews

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La polémique se poursuit. Depuis plusieurs jours, l'émission l'After Foot est au centre des critiques après avoir organisé un débat sur le voile dans le sport et le communautarisme. Les propos de la députée Renaissance Caroline Yadan ont particulièrement dérangé. Alors que Daniel Riolo s'est expliqué à l'antenne, l'animateur Jean-Marc Morandini a poussé un coup de gueule

L’After Foot est dans la tourmente après un débat sur les dérives communautaires dans le sport. Certains accusent l’émission d’avoir invité la députée Renaissance Caroline Yadan, connue pour sa proximité avec Julien Odoul, membre du Rassemblement National. Alors que la polémique enfle sur les réseaux sociaux, Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont présenté leurs excuses à l’antenne. « Dans la vie d’une émission, il faut parfois faire des mises au point, donc on va la faire. Cela nous pose aucun problème. Vous pouvez me rentrer dedans, on répondra. On ne s’est jamais caché. Les malfaisants, les jaloux, on en fait notre affaire » a lâché Riolo.

Riolo se fâche sur X

Cette séquence a été décryptée dans l’émission de Jean-Marc Morandini sur Cnews. Évidemment, les intervenants ont regretté ce mea-culpa. « Il fait preuve d'une faiblesse et d'une couardise exceptionnelle» a déclaré Anthony Samama. La réponse de Daniel Riolo a été immédiate. « Être bousculé dans l’émission d’une personne condamné deux fois pour des faits très graves d’agressions sexuelles sur mineures… la franchement honneur ! Que l’After soit insulté depuis 3 jours par les deux extrêmes c’est pas si mal finalement … » a-t-il lâché sur X.

Morandini lui répond cash

Un échange a ensuite eu lieu avec Jean-Marc Morandini. « Donc en plus d’être soumis, tu es un menteur ! D’une part aucune réponse sur le fond et pour ta seule défense un argument inventé d’agression sexuelle sur mineur. Soir tu retires dans l’heure, soit je t’attaque en diffamation ! Le procès concerne des Sms et aucune agression ! Tu es censé être journaliste donc savoir ce que tu dis… Censé… » a-t-il déclaré.