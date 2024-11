OM : Deux revenants inattendus, l’incroyable coup du sort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussés au départ durant l'été, Pol Lirola et Ulisses Garcia semblaient voués à jouer les seconds rôles cette saison. Et pourtant, ils ont réussi à inverser la tendance en se retrouvant impliqués dans la rotation de Roberto De Zerbi. Il faut dire que les deux latéraux ont pu bénéficier de plusieurs coups du sort importants.

Auteur d'une énorme revue d'effectif lors du précédent mercato estival, l'OM n'est toutefois pas parvenu à dégraisser totalement en se séparant de tous ses indésirables. Certains d'entre eux sont restés à l'image de Pol Lirola et Ulisses Garcia. Mais finalement, l'OM ne doit pas trop le regretter.

Lirola, le retour inattendu

Et pour cause, la concurrence chez les latéraux est très légère à l'OM. A droite, Amir Murillo débutait la saison avec un timide statut de titulaire que Pol Lirola a déjà remis en question. L'Espagnol, qui avait déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo, a été titularisé quatre fois en onze journées de Ligue 1 pour un total de sept apparitions. Une surprise compte tenu du fait qu'il n'entrait plus dans les plans de l'OM après deux prêts peu convaincants à Elche et Frosinone.

Garcia profite de la blessure de Merlin

Même constat pour Ulisses Garcia, qui partait d'encore plus loin dans la hiérarchie. Dans le couloir gauche, Quentin Merlin était effectivement titulaire indiscutable, mais comme le souligne La Provence, sa blessure a tout changé. Seul latéral gauche de l'effectif avec l'ancien Nantais, Garcia en a ainsi profité pour gratter du temps de jeu. Les performances de Lilian Brassier, qui a également dépanné à gauche, a ont tout autant aidé le Suisse à revenir sur le devant de la scène. Titulaire à deux reprises pour un total de six apparitions, Ulisses Garcia revient de loin. Un sacré concours de circonstances dont l'ancien des Young Boys de Berne, ainsi que Pol Lirola, ont su tirer profit.