Mercato : L’OM retourne sa veste pour deux transferts !

Durant le précédent mercato estival, l'OM a réalisé une très large revue d'effectif avec pas moins de 12 arrivées et autant de départs. Cependant, certains indésirables n'ont pas trouvé preneur à l'image de Pol Lirola et Ulisses Garcia. Destinés à rester en tribunes, les deux latéraux ont pourtant réussi à inverser la tendance, au point d'entrer régulièrement dans la rotation de Robert De Zerbi.

Le mercato estival de l'OM aura été particulièrement animé. Et pour cause, sous l'impulsion de l'arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen a chamboulé son effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs pour autant de départs. Cependant, la direction marseillaise n'a pas atteint tous ses objectifs, notamment en ce qui concerne les postes de latéraux, où aucune recrue n'a débarqué.

Ulisses Garcia, le grand gagnant de la blessure de Merlin

Par conséquent, Roberto De Zerbi a du faire avec les joueurs à sa disposition pour animer les couloirs de sa défense. A gauche, Quentin Merlin partait comme le grand favori, mais sa blessure à changer les plans de l'entraîneur de l'OM qui s'est donc appuyé sur Ulisses Garcia. Et pourtant, comme le révèle La Provence, l'OM ne comptait plus sur le Suisse qui obtient finalement un temps de jeu important, notamment à cause des contre-performances de Lilian Brassier à gauche.

Lirola, la surprise de De Zerbi

Même son de cloche du côté droit ! Mais cette fois-ci, Amir Murillo partait titulaire presque par défaut à ce poste où aucune recrue n'est venue chambouler la hiérarchie. Pol Lirola, lui aussi poussé au départ cet été, en a donc profité pour gratter du temps de jeu. A tel point qu'après avoir été placés sur la liste des transferts, Ulisses Garcia et Pol Lirola font désormais pleinement parties de la rotation. L'OM a donc totalement changé ses plans pour ses deux latéraux, qui s'attendaient probablement à vivre une saison moins active.