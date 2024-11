Mercato - OM : Fake-news sur le mercato de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté cet été, Elye Wahi perd déjà du terrain à l'OM. L'ancien attaquant du RC Lens peine à s'imposer au club marseillais et la menace Neal Maupay devient de plus en plus présente. Malgré cette situation, il n'est pas question de se séparer du jeune attaquant lors du prochain mercato hivernal.

Elye Wahi imaginait certainement un autre scénario pour ses débuts à l’OM. Peu concerné sur le terrain, avare en effort, l’ancien attaquant du RC Lens est sur le point de se faire dépasser dans la hiérarchie des attaquants par Neal Maupay. La situation devient si critique que l’OM envisagerait de le vendre cet hiver.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« C’est faux »

Une information démentie par Mohamed Toubache-Ter. « J’ai lu que le board marseillais commençait à se lasser de Wahi, c’est faux » a-t-il lâché lors d’un live.

De Zerbi s'interroge

Mais le staff de Roberto de Zerbi essaye de trouver le meilleur moyen de l’accompagner dans sa progression. « En revanche, il y a une vraie interrogation pour savoir si ça va marcher tout de suite et s’il faut lui laisser du temps. Et là, ils sont dans un processus d’accompagnement du joueur qui témoigne d’une forte confiance de l’encadrement sportif » a lâché Toubache-Ter.