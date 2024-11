L’OM annonce un renfort à venir pour De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré les difficultés de la défense de l’OM, Bamo Meïté n’a pas encore eu sa chance depuis le début de la saison, lui qui n’a joué que 24 minutes au total. Gêné par une blessure à la cheville lors de la préparation estivale et victime d’une fusillade en mai, le défenseur âgé de 22 ans va mieux et Roberto De Zerbi peut désormais compter sur lui, comme l’a confié un dirigeant marseillais.

Arrivé cet été en provenance de Brest, Lilian Brassier peine à convaincre depuis qu’il est à l’OM, et il n’est pas aidé par son capitaine. Leonardo Balerdi est bien loin du niveau qu’il avait affiché la saison dernière et qui lui a permis de récupérer le brassard. Derek Cornelius n’a pas mis tout le monde d’accord non plus et si aucun défenseur central ne sort du lot, Roberto De Zerbi n’a pas encore donné sa chance à Bamo Meïté jusqu’à maintenant.

« Le coach a bien vu qu’il n’était pas dans son assiette et pas au niveau physiquement »

Le Franco-ivoirien n’a joué que 24 minutes cette saison, 19 à Brest (1-5), 4 à Toulouse (1-3) et 1 contre Nice (2-1). « Le coach a bien vu qu’il n’était pas dans son assiette et pas au niveau physiquement », a déclaré un proche du vestiaire de l’OM à La Provence. En effet, Bamo Meïté avait été victime d’une entorse de la cheville en mars. Revenu prématurément, il était encore gêné par cette blessure lors de la préparation estivale et en début de saison. Ajouté à cela la fusillade dont il a été la cible en mai, tout comme Faris Moumbagna et Jean Onana.

« Il est en train de revenir au meilleur de sa forme »

Mais Bamo Meïté va mieux et alors que la défense de l’OM a clairement affiché ses difficultés, Roberto De Zerbi peut désormais compter sur lui. « Il est en train de revenir au meilleur de sa forme. Il a bien séché. Il est de mieux en mieux, même dans la tête. Il montre un très beau visage. Le début de la saison a été compliqué, il devait partir, rester… On le voit heureux, libéré, travailleur. C’est positif », a confié un dirigeant marseillais à La Provence.