Mercato : Un taulier de l’équipe de France finit à l’OM !

Adrien Rabiot s’apprête à fêter ses huit ans de présence en équipe de France, lui qui bénéficie désormais d’un nouveau statut de leader chez les Bleus, renforcé après les récents départs d’Olivier Giroud et Antoine Griezmann, sans compter l’absence de Kylian Mbappé. L’international français avait surpris en septembre en s’engageant avec l’OM.

Au fil des mois, l’équipe de France a perdu bon nombre de ses cadres. Après Hugo Lloris et Raphaël Varane dans la foulée de la Coupe du monde 2022, c’est Olivier Giroud puis Antoine Griezmann qui ont décidé de prendre leur retraite internationale. Et Didier Deschamps doit également se passer des services de Kylian Mbappé depuis octobre pour une raison encore mystérieuse, de quoi permettre à certains joueurs de changer de statut.

Rabiot nouveau leader chez les Bleus

C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot, appelé pour la première fois en novembre 2016 et qui totalise 48 sélections. Il fera partie des cinq joueurs les plus capés du groupe retenu par Didier Deschamps pour affronter Israël et l’Italie comme le souligne Le Parisien, précisant que le joueur formé au PSG, est vu comme un leader, respecté par ses coéquipiers par ses gestes et son franc-parler.

« C’est quelqu’un qui ne se cache pas »

« C’est quelqu’un qui ne se cache pas », confie un intime du groupe, interrogé par Le Parisien. En septembre, Adrien Rabiot avait surpris en rejoignant libre l’Olympique de Marseille, quelques semaines après la fin de son contrat avec la Juventus. Une arrivée tardive qui lui avait fait manquer les deux derniers rassemblements.