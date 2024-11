OM - De Zerbi : L’incroyable anecdote du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM a changé d’entraîneur, frappant un grand coup avec la signature de Roberto De Zerbi. Suite à l’arrivée de l’Italien, le club phocéen a réalisé un mercato XXL avec pas moins de 12 nouveaux joueurs. De Zerbi a d’ailleurs été impliqué plus que jamais dans ce recrutement de l’OM, se montrant disponible au beau milieu de la nuit.

Annoncé chez les plus grands clubs européens, Roberto De Zerbi a finalement été convaincu par l’OM. L’Italien s’est alors engagé pour 3 saisons afin de mener à bien ce nouveau projet. Ça a d’ailleurs démarré très fort avec un mercato XXL. Le club phocéen a largement chamboulé son effectif avec notamment 12 recrues. Un mercato dirigé par Mehdi Benatia qui a d’ailleurs livré une anecdote à propos de ce recrutement et De Zerbi.

« Je n’ai jamais vu un mec qui arrive à 8h au bureau et qui repart à 23h »

De passage sur RMC ce mardi, Mehdi Benatia a dit tout le bien qu’il pensait de Roberto De Zerbi. Le conseiller sportif de l’OM a alors lâché à propos de l’Italien : « Lui ce qu’il a par dessus tout, c’est la passion. Je n’ai jamais vu un mec qui arrive à 8h au bureau et qui repart à 23h. Parfois, il m’appelle il est 23h, il est encore au bureau et il me dit qu’il dort à la Commanderie ».

« 3h-4h du matin, il était joignable »

« Pendant le mercato, c’était 3h-4h du matin, il était joignable encore. C’est un fou du détail. Moi, personnellement, j’aime ça », a par la suite annoncé Mehdi Benatia sur Roberto De Zerbi. Ça en dit long sur l'implication de l'entraîneur de l'OM.