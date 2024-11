Mercato : L'OM scelle déjà l'avenir de De Zerbi

Axel Cornic

La signature de Roberto De Zerbi cet été a surpris pas mal de monde, tant il semblait destiné à prendre les rênes d’un top-club européen. Mais sa position semble déjà se fragiliser à l’Olympique de Marseille, surtout après la défaite surprenante à domicile contre l’AJ Auxerre (1-3), lors de la dernière journée de Ligue 1.

Après le revers dans le Classique face au PSG, le Vélodrome a été une nouvelle fois le théâtre d’une grosse désillusion pour l’OM. Face à l’AJ Auxerre, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré leur pire visage, ce qui avait d’ailleurs déclenché une grosse colère de l’Italien.

De Zerbi déjà remis en question ?

Face à la presse comme dans son vestiaire, De Zerbi s’était montré tout particulièrement agacé et avait d’ailleurs évoqué pour la première fois un possible départ, déclarant : « Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir ». Des mots qui ont évidemment beaucoup fait réagir, puisque même à l’extérieur de l’OM on s’est questionné sur l’avenir du nouveau projet lancé avec l’ancien de Brighton et de Sassuolo.

« Pour nous, il n’y a pas de discussion, c’est l’homme de la situation »

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Mehdi Benatia a été questionné sur un possible départ de Roberto De Zerbi... qui ne semble pas du tout être d’actualité ! « Pour nous, il n’y a pas de discussion, c’est l’homme de la situation. C’est un mec en or » a assuré le conseiller spécial du président Pablo Longoria, au miro de RMC Sport. Pour rappel, le technicien italien est sous contrat jusqu’en 2027, avec l’OM qui assure vouloir construire un projet sur au moins trois ans avec lui.