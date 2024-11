Mercato - PSG : Le feuilleton de l’été relancé pour 6M€ ?

Pierrick Levallet

Victor Osimhen aura vécu un mercato particulièrement agité cet été. Annoncé dans le viseur de Chelsea et du PSG, le Nigérian a finalement été prêté à Galatasaray. Il ne compterait toutefois pas s’éterniser en Turquie. La formation parisienne garderait donc un œil sur le buteur de 25 ans. Et son nouveau salaire devrait relancer prochainement son dossier.

Sans pitié en Ligue 1 cette saison, le PSG affiche un visage nettement différent arrivé en Ligue des champions. Le club de la capitale affiche de sérieuses lacunes à la finition lors des grandes soirées européennes. Les Rouge-et-Bleu ne seraient donc pas contre recruter un nouvel attaquant pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Et dans cette optique, Luis Campos aurait un nom en tête.

Le PSG en pince toujours pour Victor Osimhen

Le conseiller football du PSG continuerait de suivre Victor Osimhen. Le buteur nigérian a vécu un mercato très agité cet été. Annoncé chez le pensionnaire de la Ligue 1 et à Chelsea, l’attaquant de 25 ans a finalement été prêté à Galatasaray. Mais l’ancien du LOSC ne devrait pas s’éterniser en Turquie malgré son excellent début de saison (8 buts en 9 matchs).

Son salaire va relancer le feuilleton ?

Le PSG pourrait donc avoir une nouvelle chance dans le dossier Victor Osimhen. TeamTALK indique d’ailleurs que le feuilleton pourrait être relancé à cause du salaire du Nigérian. Alors qu’il percevait aux alentours de 12M€ par an, Victor Osimhen n’en toucherait plus que la moitié à Naples désormais. Cet écart salariale de 6M€ pourrait permettre au PSG et à d’autres clubs de se positionner à nouveau sur l’affaire. À suivre...