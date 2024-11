Pogba : La réponse en direct de l'OM pour son transfert

Axel Cornic

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Mehdi Benatia a abordé plusieurs dossiers chauds et notamment la possible arrivée de Paul Pogba. Ce dernier a récemment vu le Tribunal arbitral du sport réduire sa suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois et pourra donc retrouver les terrains dès 2025.

C’est la folle rumeur lancée par Patrice Evra. Coéquipier de Paul Pogba en équipe de France et à la Juventus, l’ancien latéral gauche a récemment lancé un énorme feuilleton... en conseillant à l’OM de foncer sur lui. Car le milieu de terrain devrait bientôt être libre, puisque la Juventus souhaiterait trouver un accord pour rompre son contrat.

Mercato : Le divorce qui a fait les affaires de l’OM ! https://t.co/64qmf6dnSY pic.twitter.com/sgGlKppoFw — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Benatia répond à Evra !

Ça tombe bien, ce mardi Mehdi Benatia était présent au même endroit où ce dossier Pogba a été lancé par Evra ! « J’écoute beaucoup Rothen s’enflamme, sauf quand il y a Patrice Evra qui raconte des bêtises » a déclaré le conseiller spécial du président Pablo Longoria à l’OM, qui a été invité dans l'émission de Jérôme Rothen.

« Pour l’instant, c’est un joueur de la Juventus »

« On en a déjà parlé, Paul sait ce que je pense de lui, pour moi c’est un top joueur » a poursuivi Benatia, au micro de RMC Sport. « Malheureusement, il a eu cette suspension qui nous a fait beaucoup de mal en tant que passionné de football, c’est un joueur qu’on veut voir sur le terrain. Pour l’instant, c’est un joueur de la Juventus ».