Il enrage complètement à l'OM après le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 27 octobre dernier, l’OM chutait lourdement à domicile face au PSG (0-3). Alors qu’on attendait beaucoup de ce Classique pour voir si le club phocéen pouvait faire de l’ombre aux Parisiens, les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas énormément existé. Une performance décevante pour tout le monde à Marseille et Mehdi Benatia n’a clairement pas caché sa déception face à ce résultat de l’OM.

Avec le recrutement XXL réalisé par l’OM cet été, on pensait que le club phocéen pourrait faire jeu égal avec le PSG. Mais pour le premier Classique de la saison, il n’y a clairement pas eu match. En effet, sur la pelouse du Vélodrome, les Phocéens, réduits d’ailleurs à 10 contre 11, ont totalement été dépassés. Une lourde défaite (0-3) où les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont eu aucun sursaut d’orgueil.

Mercato : Le divorce qui a fait les affaires de l’OM ! https://t.co/64qmf6dnSY pic.twitter.com/sgGlKppoFw — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

« Tu ne peux pas faire un non match, manquer de personnalité »

Pour RMC, Mehdi Benatia est revenu sur cette défaite face au PSG au Vélodrome. Et le conseiller sportif de l’OM n’a clairement pas aimé le visage affiché par les joueurs olympiens : « La défaite contre le PSG, ce n’est pas le fait que c’est le PSG, ce n’est pas ça qui me gêne. Je me suis jamais comparé au PSG. Les gens disaient qu’on allait les titiller. Quand tu parles de jeune équipe, avec beaucoup de nouveaux, tu ne peux venir et dire qu’on va rouler sur la Ligue 1. Ce n’est pas notre idée. On a envie de mettre nos idées en place, de donner cette confiance au coach et on sait que ça prend du temps. Mais tu ne peux pas faire un non match, manquer de personnalité, manquer de combativité comme on a fait face au PSG, devant 60 000 personnes ».

« Même dans l’intensité, on n’y est pas »

« Je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Je vois comment on a préparé la semaine de Paris, c’était avec un pressing très haut, avec de l’intensité à la perte de balle. Il y avait tout. Quand tu arrives là-bas, tu fais 20 minutes, il n’y a rien du tout. Rien de tout ça. Même dans l’intensité, on n’y est pas », a enchainé Benatia.