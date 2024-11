Mercato : De Zerbi signe à l’OM, la raison est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Engagé sur un cycle de trois ans, Roberto de Zerbi a reçu les louanges de Mehdi Benatia ce mardi soir. Invité de l'émission Rothen S'Enflamme, le conseiller sportif de Pablo Longoria a annoncé que le technicien italien avait craqué en se rendant compte de la passion qui existe à Marseille, mais aussi au Vélodrome.

Voilà un dossier qui a été pris à bras le corps par Pablo Longoria. Jean-Louis Gasset, qui a terminé la dernière saison, a pris sa retraite, laissant vacant le poste d’entraîneur. Après avoir étudié les pistes Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l’OM a décidé de s’attarder sur le profil de Roberto de Zerbi. Convoité également par Manchester United, le technicien italien a accepté de s’engager sur un cycle de trois ans.

Benatia en dit plus sur l'arrivée de Benatia

Pour Mehdi Benatia, De Zerbi a accepté la proposition de l’OM en raison de l’enthousiasme marseillais. « Ce qui l’a motivé lui, c’est ce qu’il a dit depuis le départ, c’est ce côté Vélodrome, cette passion. Quand tu connais le personnage, il colle à cette ville. Lui c’est l’amour, le football, la passion, quand il voit l’équipe comme ça, il me dit : « Mehdi, si c’est moi le problème, n’hésitez pas, je n’ai pas besoin d’argent ». Je trouve que quand on parle d’homme, de responsabilités, il a pris les siennes. La confiance qu’on a en lui, je n’ai pas besoin d’en parler. Avoir un entraîneur comme De Zerbi en Ligue 1, c’est exceptionnel. Et on le voit à la réaction des joueurs » » a confié le dirigeant marseillais.

« Au départ, je n’y croyais pas trop »

Selon l’actuel conseiller sportif de Pablo Longoria, les discussions ont été plutôt aisées, malgré le pedigree du technicien. « J’avais déjà le contact avec Roberto. On était déjà régulièrement en discussions. Ça a toujours été un entraîneur que j’adore. Il y avait Manchester sur lui, je le sais très bien. Lui de ce qu’il me dit, il a aimé la façon de l’aborder avec Pablo, le respect qu’on lui a montré. On lui a vraiment montré à quel point pour nous c’était important de repartir avec lui. Dès qu’on a su qu’il allait résilier, on a sauté sur l’occasion. Au départ, je n’y croyais pas trop et je lui ai dit. Il connaissait déjà Pablo, ça a été facile » a confié Benatia sur RMC.