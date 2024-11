Mercato : De Zerbi lâche une bombe sur son avenir, l’OM réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la défaite de son équipe face à l'AJ Auxerre, Roberto de Zerbi s'est lâché en conférence de presse. Furieux, il a ouvert la porte à un départ, notamment si le problème venait de lui. Mais de passage sur RMC ce mardi, Mehdi Benatia a tenu à apporter son soutien au technicien italien, arrivé à l'OM en juillet dernier.

L’OM n’y arrive pas à domicile. Battu lourdement par le PSG le 27 octobre dernier (0-3), le club marseillais a essuyé une nouvelle défaite face à l’AJ Auxerre (1-3). Après le coup de sifflet final, Roberto de Zerbi a pris la direction des vestiaires et aurait poussé une gueulante mémorable devant ses joueurs.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

De Zerbi ouvre la porte à un départ

Quelques minutes plus tard, l’entraîneur de l’OM débarquait en conférence de presse et lâchait ceci : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir ». Alors faut-il imaginer un départ de De Zerbi dans un avenir proche ? Mehdi Benatia a réagi.

« On savait très bien le personnage »

« Le coach a dû beaucoup souffrir. Nous on a souffert, les supporters ont souffert. Je pense que lui, sur le banc, n’a pas dû reconnaitre son équipe et c’est pour ça qu’on en est arrivé à ces déclarations là. Il faut connaitre le coach. Avant de partir sur un entraîneur comme De Zerbi, on savait très bien le personnage, c’est quelqu’un, je parle de l’homme, il vit pour le football, c'est sa passion, il le dit, il l’a dit aux joueurs» a déclaré le conseiller sportif de Pablo Longoria sur RMC.