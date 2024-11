Mercato : Il signe à l’OM avec une clause improbable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très attaché à la France, Jorge Sampaoli revient en Ligue 1 avec le Stade Rennais, après un passage remarqué à l'OM. Lors de son mandat du côté de Marseille, une clause originale avait été incluse lui promettant un bonus s'il maîtrisait le français en conférence de presse.

Jorge Sampaoli retrouve la Ligue 1. Passé par l’OM entre février 2021 et juillet 2022, l’entraîneur argentin a été choisi par le Stade Rennais pour succéder à Julien Stéphan. « Nous sommes tous très heureux que Jorge nous rejoigne car c’est un entraîneur reconnu sur la scène internationale pour son professionnalisme et son humanisme. Je suis ravi de son arrivée au Stade Rennais F.C. Il porte un attachement fort à ses joueurs, à ses collaborateurs, c’est un homme loyal et engagé », s'est réjoui le président exécutif/directeur général rennais, Arnaud Pouille, sur le site de la formation bretonne.

L’attachement de Sampaoli pour la France

Selon L’Équipe, Jorge Sampaoli souhaitait fortement revenir en France, au point de ne pas donner suite aux avances de l’Ajax Amsterdam en 2023 ou du Genoa en octobre. L’Argentin adore le pays même s’il peine encore à maîtriser la langue de Molière.

La clause mise par l’OM

Pourtant, l’OM avait offert une belle motivation à son ancien entraîneur à son arrivée. Le quotidien sportif révèle dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria avait placé une clause dans le contrat de Jorge Sampaoli lui permettant d’obtenir un bonus s’il parvenait à s’exprimer en français en conférence de presse. Il s’y était alors essayé, timidement.