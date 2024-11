OM : Le calvaire bientôt terminé pour cette recrue ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Acheté pour près de 25M€ cet été, Elye Wahi est arrivé avec une grosse pression sur les épaules. Attendu au tournant, l’ex-joueur du RC Lens s’est toutefois montré à la peine depuis son arrivant, ayant du mal à trouver le chemin des filets. Wahi traverse ainsi actuellement une période compliquée, mais pour en sortir, il peut compter sur les conseils de Bafétimbi Gomis.

Recruté par l’OM pour faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi déçoit jusqu’à présent. Alors qu’on attend de lui qu’il marque des buts, l’Olympien n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises jusqu’à présent. Pas assez pour un joueur acheté 25M€. Concurrencé dans le même temps par Neal Maupay, Wahi va vite devoir relever la tête et Bafétimbi Gomis lui a indiqué la marche à suivre pour Ouest France.

« C’est quelqu’un qui travaille, mais il est jeune »

« Ce sont des difficultés que j’ai rencontrées à Lyon et ça ne m’a pas empêché de m’imposer. Ce sont aussi des difficultés que Mamadou Niang, Djibril Cissé ou André-Pierre Gignac ont rencontrées à Marseille et ils ont réussi. Elye Wahi, c’est quelqu’un qui travaille, mais il est jeune, il faut être patient. On va prier pour qu’il nous prouve le contraire », a d’abord confié l’ancien buteur de l’OM.

« Je sais qu’avec la patience, du travail et un peu de chance, il pourra répondre aux attentes »

Bafétimbi Gomis a ensuite ajouté : « En tout cas, je suis de tout cœur avec lui en tant qu’ancien attaquant de l’OM. Je connais la difficulté qu’il rencontre au quotidien et je sais qu’avec la patience, du travail et un peu de chance, il pourra répondre aux attentes ». Le message est passé à Elye Wahi, à voir maintenant si cela lui permettra d’inverser la tendance du côté de l’OM.