OM : «Extrêmement nerveux», c'est la panique avec De Zerbi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’OM a subi une grosse défaite à domicile face à l’AJ Auxerre (1-3). Une désillusion de plus au Vélodrome pour la formation de Roberto De Zerbi, qui a déjà évoqué un départ après la rencontre. Pour Bixente Lizarazu, le coach italien est beaucoup trop nerveux en ce début de saison.

Si le week-end dernier, l’OM s’était relancé dans la course au podium de Ligue 1 avec une victoire sur la pelouse du FC Nantes (1-2), le club phocéen a une nouvelle fois chuté à domicile. Ce vendredi, en ouverture de la 11ème journée de Ligue 1, Marseille accueillait l’AJ Auxerre au Vélodrome, dans une rencontre qui a rapidement tourné au cauchemar. Menés 0-3 à la mi-temps, les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé une défaite inquiétante (1-3), deux semaines seulement après la gifle face au PSG (0-3).

L’OM a brisé le rêve d’une de ses légendes ? https://t.co/GBKFh1Xrpd pic.twitter.com/saFh1nzxF1 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Je le répète, si c'est moi le problème, je dois partir »

En conférence d’après-match, le coach Roberto De Zerbi a tenu des mots très forts. L’Italien, arrivé cet été sur le banc de l’OM, a affirmé que s’il était considéré comme le problème, ce dernier serait alors prêt à poser sa démission : « Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c'est moi le problème, je dois partir. L'argent, ce n'est rien pour moi », a ainsi confié l’Italien.

« Je le trouve extrêmement nerveux »

Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur ce coup de sang du coach de l’OM. « L’entraîneur est là pour apporter une confiance. Je le trouve extrêmement nerveux. Beaucoup dans l’émotion. Là, il veut déjà quitter le club, ou il propose à ses dirigeants de quitter le club. Peut-être que là, tu as besoin d’un peu plus de tranquillité, de sérénité, de confiance. Et l’entraîneur est très nerveux », a ainsi lâché le champion du monde 1998, inquiet de la situation actuelle à Marseille.