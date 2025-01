Antoine Dupont : Le changement d’équipe est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent du XV de France depuis le mois d’août 2023 en raison de plusieurs pépins physiques, Romain Ntamack devrait enfin retrouver son numéro 10 avec les Bleus pour le début du Tournoi des 6 Nations vendredi soir, face au Pays de Galles. Un retour qui va accentuer la concurrence et provoquer un changement de composition d'équipe pour la formation de Fabien Galthié comme l'a clairement indiqué Antoine Dupont.

Dix-sept mois. C'est une durée d'indisponibilité qui fait froid dans le dos, surtout quand on se souvient de l'importance de Romain Ntamack à l'ouverture avec le XV de France. Mais ce jour de France-Ecosse en août 2023, le numéro 10 du Stade Toulousain était victime d'une rupture du ligament, juste avant la Coupe du monde en France. Et alors qu'il devrait enfin être de nouveau aligné avec les Bleus pour la venue du Pays de Galles au Stade de France, en ouverture du Tournoi vendredi (21h15), Ntamack est déjà attendu de pied ferme par une autre star du XV de France : Antoine Dupont.

« Du bien de retrouver un joueur de son calibre »

Interrogé sur le grand retour de son coéquipier du Stade Toulousain dans la charnière du XV de France, Dupont évoque le calvaire des derniers mois pour Ntamack : « Ça fait un moment qu’il ronge son frein, il était déçu de ne pas pouvoir revenir en novembre. Et ça ne va faire que du bien à l’équipe de retrouver un joueur de son calibre. Même si Thomas (Ramos) a fait de très bon matchs en novembre, on sent aussi depuis quelque temps dans l’équipe que l’émulation nous pousse à nous améliorer », estime Antoine Dupont.

Encore du changement au XV de France !

Cette absence de Ntamack avait redistribué les cartes ces derniers mois au poste de demi-d'ouverture du XV de France, offrant notamment beaucoup de temps de jeu à Thomas Ramos. Mais l'équipe va de nouveau changer avec la présence de Ntamack comme le constate Antoine Dupont : « On a eu pas mal de rotations, de nouveaux joueurs en novembre et ça a porté ses fruits. Là, Romain revient, ça va rebattre les cartes évidemment et on est tous contents de le revoir. Surtout content pour lui qu’il puisse être là en possession de tous ses moyens », poursuit le capitaine tricolore.