Confrontation au XV de France après la polémique !

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, Thomas Ramos a abordé plusieurs sujets chauds à quelques jours du début du Tournoi des 6 Nations 2025. L’arrière du Stade Toulousain et du XV de France a notamment évoqué un échange avec Matthieu Jalibert, à qui il avait pris la place d’ouvreur lors de la dernière tournée de novembre.

Le rugby français surfe sur la vague du succès, puisqu’il n’a jamais été aussi reconnu à travers le monde. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Fabien Galthié, avec chaque composition d’équipe du XV de France qui semble désormais être devenue un véritable casse-tête. Et la dernière tournée automnale l’a bien montré…

Jalibert et le XV de France, une histoire compliquée

Car personne n’a pu passer à côté du feuilleton Matthieu Jalibert. Considéré comme l’un des tout meilleurs ouvreurs du Top 14, le joueur de l’UBB avait été relégué sur le banc par le remplacement de Thomas Ramos, pourtant arrière de formation. Une décision qui l’avait d’ailleurs poussé à carrément quitter le rassemblement du XV de France, juste avant le choc contre la Nouvelle-Zélande. Et sa situation ne semble pas s’être arrangée avec le retour de Romain Ntamack, puisqu’il a fait partie des joueurs relâchés par Galthié le week-end dernier, avant de faire son retour cette semaine pour préparer le match d’ouverture du 6 Nations 2025 face au Pays de Galles.

« Ce n’est pas nous qui avons choisi, ni Matthieu ni moi »

Dans les colonnes de Midi Olympique, Thomas Ramos a avoué avoir eu un échange en privé avec Matthieu Jalibert, afin de clarifier les choses. « Cela me semblait normal d’être honnête avec lui au vu de la situation. Ce n’est pas nous qui avons choisi, ni Matthieu ni moi » a expliqué l’arrière du XV de France. « Je me mets à sa place, j’imagine que ça a dû être une période difficile pour lui. Puis, je sais ce que c’est d’être dans cette situation, d’attendre du temps de jeu. Voilà pourquoi j’ai préféré jouer franc-jeu, pour que ça n’altère pas nos relations, comme je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre. Il était logique d’être transparent avec lui, sans en faire des tonnes non plus ».