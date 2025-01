Affaire Jégou-Auradou : L’annonce tonitruante du XV de France !

Pierrick Levallet

Plusieurs mois après l’énorme polémique qui a éclaté autour du XV de France, avec une accusation de viol aggravé, Hugo Auradou et Oscar Jégou ont fait leur retour. Fabien Galthié les a gardé à Marcoussis en vue du match d’ouverture du Tournoi des VI Nations. Le staff français s’est d’ailleurs livré sur les deux joueurs.

Il y a quelques mois, une folle polémique a agité le XV de France. Hugo Auradou et Oscar Jégou ont en effet fait l’objet d’une accusation de viol aggravé en Argentine. Le parquet de Mendoza a toutefois prononcé un non-lieu dans cette affaire. Les deux joueurs ont donc pu faire leur retour avec la sélection française. Fabien Galthié les a même conservé au sein des 23 joueurs restés à Marcoussis ce week-end pour préparer le match d’ouverture du Tournoi des VI Nations. Le staff du XV de France s’est d’ailleurs livré sur les retours d’Oscar Jégou et d’Hugo Auradou.

«Autant laisser la justice la choisir pour nous»

« À partir du moment où on a fait le choix de les prendre dans les 42, c’est parce qu’ils étaient performants. Leur intégration s’est faite naturellement. Il y avait deux versions, celle d’Oscar et Hugo, celle de la plaignante. Ça a été jugé par la justice argentine, et nous on a pris ça comme état de fait. Il fallait choisir une des deux versions, autant laisser la justice la choisir pour nous » a d’abord fait savoir Patrick Arlettaz dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Ils postulent comme les autres 40 joueurs»

« Il fallait voir leurs performances sur le terrain et elles étaient très bonnes, ils sont donc dans les 42 et fatalement ils postulent, ce sont des candidats possibles bien évidemment à une place au sein du XV de France. Titulaire, remplaçant... Ils postulent comme les autres 40 joueurs » a ensuite ajouté l’entraîneur de l’attaque du XV de France. Le message est clair. Plusieurs mois après la polémique, Hugo Auradou et Oscar Jégou peuvent sérieusement prétendre à une place en sélection pour le Tournoi des VI Nations.