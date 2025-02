Le PSG veut le remplacer, c'est le transfert de la trahison ?

Thomas Bourseau

Cette semaine, Gianluigi Donnarumma a partagé sa volonté de voir un accord être convenu avec le PSG au sujet d'une prolongation de contrat. Toutefois, le club parisien cultiverait plutôt le désir de mettre la main sur Lucas Chevalier l'été prochain et aurait mis en stand-by les discussions avec l'entourage de Donnarumma. En cas de départ, un éventuel transfert à l'Inter pourrait avoir lieu pour le gardien formé à l'AC Milan.

Il se pourrait que Gianluigi Donnarumma vive ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Le gardien italien contractuellement lié au club de la capitale jusqu'à l'été 2026 ne serait plus intouchable dans l'esprit du comité directeur du Paris Saint-Germain. Tout a commencé avec la volonté du conseiller football Luis Campos partagée par l'entraîneur Luis Enrique d'attirer Matvey Safonov à la dernière intersaison. L'international russe de 25 ans a d'ailleurs eu quelques cartouches en première partie de saison.

Donnarumma reste au PSG ! Luis Enrique en soutien, ça promet des rebondissements dans ce mercato.

Le PSG lorgne Lucas Chevalier, Donnarumma sur la touche ?

Et en marge du mercato estival à venir, il se pourrait que le PSG lance les grandes manœuvres pour le recrutement de Lucas Chevalier. Du haut de ses 23 ans, le portier tricolore appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant le dernier rassemblement des Bleus en novembre 2024. L'éventuel recrutement de Chevalier jetterait d'ores et déjà un énorme froid sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma qui pourrait se relancer sur ses terres en Italie, là où tout a commencé à l'AC Milan.

L'Inter est une option pour Donnarumma en cas de départ, le portier va-t-il trahir l'AC Milan ?

En effet, Gianluigi Donnarumma a été formé et a tout connu au sein du club rossonero qu'il a quitté pour le PSG à l'été 2021 à la fin de son engagement contractuel. Et alors qu'il ne serait plus indiscutable au Paris Saint-Germain, l'Inter serait susceptible de lui offrir une porte de sortie. D'autant plus qu'au club lombard, son ami Gianluca Spinelli qu'il a côtoyé au PSG officie en tant qu'entraîneur des gardiens à l'Inter.

En cas d'accord entre les différentes parties pour sa venue à l'Inter, le choix de Donnarumma pourrait qu'accroître le ressentiment des supporters de l'AC Milan puisqu'il rejoindrait le club rival.