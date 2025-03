XV de France : Coup de pression, Galthié imite l'OM !

Pierrick Levallet

Après avoir largement battu l’Italie le 23 février dernier, le XV de France a rendez-vous avec l’Irlande ce samedi pour le compte du Tournoi des VI Nations. Pour ce choc, Fabien Galthié entend voir son équipe montrer un excellent visage. Mais il n’a pas non plus manqué de lâcher un coup de pression sur l’arbitrage, comme l’OM récemment.

Après la large victoire contre l’Italie le 23 février dernier (24-73), le XV de France se déplace en Irlande ce samedi. Les hommes de Fabien Galthié affrontent le XV du Trèfle à Dublin. Et pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus s’attend à une bataille féroce face à l’une des meilleures nations du monde. Mais il n’a pas non plus manqué de lâcher un coup de pression concernant l’arbitrage.

«On a besoin d'être accompagnés par un arbitrage déterminant»

« Ce qui est important, c'est de pouvoir jouer notre rugby, en face ils vont tout faire pour nous en empêcher. On a besoin d'être accompagnés par un arbitrage déterminant et cohérent. Il faudra une cohérence dans la lecture, ce qui est toléré ou pas. On a besoin d'avoir une grande équité sur les phases de conquête, la mêlée, la lecture des ballons portés, et le jeu au sol car on veut mettre de la vitesse. On veut aussi avoir notre mot à dire sur le tempo du match. On a besoin de se sentir à l'aise dans ce contexte extraordinaire de l'Aviva Stadium. Ce sera clé » a confié Fabien Galthié en conférence de presse.

L'OM s'est agacé contre l'arbitrage récemment

Cet avertissement n’est pas sans rappeler les récents coups de gueule de l’OM à ce sujet. Le club marseillais a plusieurs fois pesté contre l’arbitrage au cours des derniers mois. À cause de cela, Medhi Benatia a été suspendu 3 mois fermes par la commission de discipline. Pablo Longoria s’est également illustré avec un gros craquage, criant à la corruption.