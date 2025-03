Antoine Dupont : Moment intime avec une célébrité, elle refuse de filmer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme il le fait régulièrement, Fabien Galthié a convié une personnalité pour rencontrer les joueurs du XV de France. Cette fois-ci, c'est Thierry Henry qui s'est présenté face au groupe en marge du choc en Irlande. Le sélectionneur a raconté cette échange privilégié avec le champion du monde 1998 dont la venue a été rendue possible par Antoine Dupont qui connaît bien la légende des Gunners d'Arsenal.

Comme il en a l'habitude, Fabien Galthié a convié une personnalité afin qu'elle rencontre ses joueurs dans l'intimité de Marcoussis. En marge du choc en Irlande samedi, c'est donc Thierry Henry qui est allé à la rencontre des Bleus qui doivent s'imposer pour garder une chance de remporter le Tournoi des VI Nations. Devant les médias, Fabien Galthié a été invité à commenter cet échange, révélant que cette fois-ci, c'est Antoine Dupont qui a permis de faire venir le Champion du monde 1998 qui a préféré que les échanges restent privés, réclamant de ne pas être filmé.

Galthié revient sur la rencontre avec Henry

« Le remercier d’abord et puis remercier Antoine (Dupont). Cette fois, c’est lui qui a réussi, par ses réseaux et ses liens, à faire venir Thierry Henry qui a été généreux, vraiment, transparent, qui a donné beaucoup à l’ensemble de l’équipe. Et quand je dis l’équipe, c'est nous: staff et joueurs », raconte le sélectionneur du XV de France en conférence de presse avant de poursuivre.

«Il n’a pas voulu que ce soit filmé»

« Il a passé un moment avec nous, un moment en totale liberté, il n’a pas voulu que ce soit filmé par nos caméramen. Parce qu’il voulait se livrer et il s’est livré avec beaucoup de franchise, de loyauté, il s’est engagé. C’est vrai que les joueurs sont jeunes et sont en construction mais nous aussi le staff, on a beaucoup appris de son retour d’expérience, il a beaucoup partagé et je le remercie vraiment », ajoute Fabien Galthié.