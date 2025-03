Antoine Dupont active son réseau, la rencontre avec une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, le XV de France va affronter l’Irlande à l’occasion du Tournoi des VI Nations. Une rencontre préparée notamment avec l’un des plus grands cauchemars des Irlandais : Thierry Henry. En effet, cette semaine, celui qui s’était rendu coupable d’une main qui a qualifié l’équipe de France de football plutôt que l’Irlande à la Coupe du monde 2010 a fait un passage à Marcoussis. Une visite pour laquelle il faut remercier Antoine Dupont.

A l’occasion de la préparation du match face à l’Irlande, le XV de France a eu l’honneur de recevoir un invité particulier à Marcoussis ces derniers jours. En effet, la bande à Antoine Dupont a accueilli Thierry Henry, champion du monde 1998 avec l’équipe de France de football. Une visite qui a fait énormément parler étant donné le passif de l’ex-footballeur avec les Irlandais et cette main en 2009. Thierry Henry est donc venu à la rencontre des joueurs du XV de France et Fabien Galthié en a d’ailleurs dit plus ce moment particulier.

Antoine Dupont a activé son réseau !

En conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié s’est confié sur la venue de Thierry Henry à Marcoussis. Le sélectionneur du XV de France a alors révélé comment cela a pu être possible : « Généralement, c'est le staff qui s'occupe de trouver les intervenants. Cette fois, ce sont les joueurs et notamment Antoine (Dupont) grâce à son réseau ».

C’est donc Antoine Dupont qui est à l’origine de la venue de Thierry Henry à Marcoussis. Et à propos de ce moment, Fabien Galthié a également ajouté : « Je tenais à remercier Thierry Henry. Il a beaucoup donné. Il a été très généreux, très transparent. Nous avons beaucoup appris grâce à son retour d'expérience. C'est important pour notre construction. Il s'est beaucoup livré, avec loyauté et franchise ».

« C’était très sympa »

Dernièrement, c’est Patrick Arlettaz qui avait évoqué la visite de Thierry Henry à Marcoussis. Le coach des arrières du XV de France avait confié : « C’est un personnage qui parle à plusieurs générations, de la mienne à celle de Louis Bielle-Biarrey. C’est dire si l’écart est grand. (rires) C’était très sympa. Il nous a parlé un peu de sa vie, de son expérience, de son parcours : tout ça a parlé à nos joueurs. Il l’a fait sans pudeur, en se lâchant pleinement et on a senti cette sincérité-là. C’est ce qu’on recherche quand on demande à des personnes inspirantes de venir témoigner auprès du groupe ».