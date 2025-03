Transfert choc : Mbappé va se régaler ?

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr ne verrait aucun mal à prolonger. Mais l’international brésilien n’exclurait pas non plus l’hypothèse de signer en Arabie Saoudite cet été. Ce transfert, qui en choquerait plus d’un sur le mercato, pourrait toutefois faire les affaires de Kylian Mbappé et du reste du vestiaire madrilène.

Il y a quelques semaines, le Real Madrid a initié des négociations avec Vinicius Jr dans le cadre d’une prolongation de contrat. Le bail actuel de l’international brésilien expire en juin 2027, et les dirigeants madrilènes aimeraient sécuriser son avenir. Mais les pourparlers n’avancent pas vraiment en ce moment, surtout à cause du salaire réclamé par la star de 24 ans.

Vinicius Jr ne fait pas l'unanimité au Real Madrid

Dans le même temps, Vinicius Jr disposerait d’une offre de l’Arabie Saoudite. Et l’international auriverde ne serait pas contre l’accepter. Son transfert, qui choquerait pas mal de monde sur le mercato, pourrait toutefois faire les affaires d’un certain Kylian Mbappé comme le rapporte SPORT. L’international français et le reste du vestiaire du Real Madrid estimeraient que le Brésilien ternit l’image du club à cause de ses coups de sang contre les arbitres et les adversaires.

Un transfert possible en Arabie Saoudite ?

Reste maintenant à voir ce que Vinicius Jr décidera de faire. Pour le moment, sa priorité serait toujours à une prolongation au Real Madrid. Mais si aucun accord ne peut être trouvé entre les deux parties, l’attaquant de 24 ans pourrait très bien filer en Saudi Pro League. À suivre...