Transfert en janvier : Le PSG lâche une réponse XXL !

Le PSG pourrait se séparer d’un joueur cet hiver. En effet, selon certaines rumeurs, le club parisien a désormais ouvert la porte à un départ de Lucas Beraldo en janvier. Cependant, ce n’est pas l’avis du journaliste brésilien Bruno Andrade, qui affirme qu’à moins d’une offre XXL, Paris ne se séparera pas du défenseur central.

Ce vendredi, Foot Mercato a lâché une bombe. Le média révèle ainsi que le PSG est prêt à se séparer de Lucas Beraldo dès ce mercato hivernal. Une information que rejette totalement le journaliste brésilien Bruno Andrade.

« Le PSG n'a aucun intérêt pour une négociation » « Le PSG n'a aucun intérêt pour une négociation. Toute possibilité de prêt, que ce soit en Europe ou au Brésil, est exclue. Le PSG ne travaille pas sur cette idée », a ainsi confié le journaliste dans l’émission « Fala a Fonte », avant d’ajouter que seule une énorme offre pourrait potentiellement convaincre le PSG de se séparer du joueur de 22 ans.