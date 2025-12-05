Mercato - PSG : Ce phénomène va signer, c'est imminent !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Senny Mayulu est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Pour ne pas voir son jeune talent de 19 ans prendre le large dans un avenir proche, la direction du club rouge et bleu aurait lancé les hostilités pour le prolonger. Alors que les négociations avec le PSG sont en très bonne voie, Senny Mayulu serait sur le point de rempiler jusqu'en 2029.

Titi du PSG, Senny Mayulu jouit de la confiance de Luis Enrique depuis de longs mois. En effet, le crack de 19 ans est un membre à part entière de l'équipe première parisienne, enchainant les matchs et les titularisations.

PSG : Senny Mayulu va bientôt rempiler Alors que Senny Mayulu est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027, Luis Campos refuserait de prendre le risque de le voir partir dans un avenir proche. En ce sens, le conseiller football parisien serait passé à l'action pour le prolonger. Et les négociations seraient proches d'aboutir à un accord final.