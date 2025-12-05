Départ du PSG : Luis Enrique fait une annonce capitale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, Luis Enrique ne s’imagine pas quitter le Paris Saint-Germain dans un avenir proche. Soutenu par toute l'équipe dirigeante, dont le président Nasser Al-Khelaïfi, l’Espagnol a indiqué ce vendredi qu’il espérait « continuer longtemps » au sein du club de la capitale.

Luis Enrique est entré dans l’histoire du PSG en devenant le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions la saison dernière. Arrivé dans la capitale à l’été 2023, l’Espagnol fait aujourd’hui l’unanimité et bénéficie du soutien total de ses dirigeants, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui voit en l’Espagnol le « meilleur entraîneur du monde ».

« J’espère continuer longtemps » Pas étonnant donc d’avoir vu la formation parisienne prolonger le bail de l’ancien technicien du FC Barcelone en début d’année. Aujourd’hui engagé jusqu’en juin 2027, Luis Enrique se sent épanoui au PSG. « Ici il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qu'il faut surmonter mais je suis très content d'être ici, j'espère continuer longtemps », a-t-il indiqué ce vendredi, au micro de PSG TV.