Du jamais vu à l’OM : Le transfert d’un champion du monde définitivement bouclé ?

Revenu en Ligue 1 l’été dernier après neuf ans passés à l’étranger, Benjamin Pavard se sent bien à l’OM. Son père ne l’a « jamais vu aussi heureux », de quoi l’imaginer poursuivre son aventure à Marseille au-delà de cette saison ? Il faudra pour cela que les dirigeants marseillais lèvent son option d’achat, estimée à 15M€.

Neuf après son départ, Benjamin Pavard va retrouver pour la première fois son club formateur ce vendredi soir. L’OM se déplace sur la pelouse du LOSC et l’international français sera opposé au club au sein duquel il a été formé avant de partir à Stuttgart, puis au Bayern Munich, à l’Inter Milan et enfin à Marseille.

« Il y aura de l’émotion » « Il y aura de l’émotion, il a passé de bonnes années au LOSC, même si ça ne s’est pas fini comme on le voulait. Ça a forgé son caractère, tout comme son passage à Stuttgart. Le public de Lille l’avait très bien accueilli quand il était revenu avec l’équipe de France », a confié son père, Frédéric Pavard, à La Provence.