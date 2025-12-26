Annonce tragique : C'est le choc dans le vestiaire de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle bouleversante qui a choqué le monde du football français. En effet, ce vendredi 26 décembre, Jean-Louis Gasset est décédé à l'âge de 72 ans. Une annonce tragique qui a provoqué beaucoup d'émotion notamment à l'OM où Amine Harit lui a rendu un vibrant hommage.

Il était l'une des figures du football français. Entraîneur de Montpellier, l'ASSE et Bordeaux, mais également adjoint de Laurent Blanc au PSG, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l'âge de 72 ans. C'est le MHSC qui a annoncé la triste nouvelle qui ne cesse de faire réagir les acteurs du football français, notamment au sein du vestiaire de l'OM que Jean-Louis Gasset dirigeait il y a encore deux ans. Amine Harit, qui a évolué sous ses ordres à Marseille, ne cache donc pas son émotion.

Harit rend hommage à Gasset « Aujourd'hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l'on rencontre dans le football, mais qui marquent bien au-delà du terrain. J'ai eu la chance de te connaître, d'apprendre à tes côtés, de partager des moments simples mais précieux », écrit le joueur de l'OM dans une story sur Instagram avant de poursuivre.