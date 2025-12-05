Zidane : La bombe lâchée par Cyril Hanouna !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est plus que jamais pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Pourtant, en janvier dernier, Cyril Hanouna assurait qu’il ne serait pas le successeur de Didier Deschamps et qu’il voyait plutôt Thierry Henry prendre la relève après la Coupe du monde 2026.

Sauf retournement de situation et même si son nom a récemment été lié au Real Madrid, Zinedine Zidane devrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Didier Deschamps a déjà annoncé son départ à la fin de son contrat et assuré qu’il ne reviendrait pas sur sa décision.

« Je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps » Zinedine Zidane fait office de grand favori pour le poste, mais Cyril Hanouna avait émis des doutes en janvier dernier dans TPMP. « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps », at-il déclaré.